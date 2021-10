Był w koalicji z PiS-em. Bardzo mocne słowa o TVP

"W Pszczółkach nowa hydrofornia. Ekipa z TVP przez pomyłkę zrobiła ze mną wywiad. Na szczęście cenzura nie przepuściła" - obwieściła na Twitterze rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. Do jej słów nawiązał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł tej partii Michał Wypij. - Od półtora roku nie było naszych przedstawicieli w TVP. Ja osobiście od dwóch lat nie jestem zapraszany. Byliśmy i jesteśmy zupełnie pomijani - podkreślił. W ocenie polityka "dziś TVP stała się telewizją nawet nie rządową, stała się telewizją partyjną". - Przypomina to faktycznie to, co działo się za komuny - stwierdził. - To, co dziś widzimy w TVP, szoruje po dnie, jeśli chodzi o jakość dziennikarstwa. Jest mi z tego powodu niezwykle przykro. I jest coraz gorzej. To oszukiwanie Polaków. Nie na to żeśmy się umawiali - powiedział Wypij.