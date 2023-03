Był szefem TVP. Wskazuje, co zrobić po kolejnym skandalu

Do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy zakładająca likwidację TVP Info. Takiego ruchu chcą politycy Platformy Obywatelskiej na czele z Rafałem Trzaskowskim. W ostatnim czasie w stacji doszło do kolejnego skandalu, który ma związek z życiem rodzinnym posłanki Koalicji Obywatelskiej. Jak wskazywał w programie "Newsroom" WP Jan Dworak, były szef TVP, to kolejny powód, aby bojkotować stację. - Dylemat trudny, ale nie dla mnie. To zasługuje na ostracyzm. TVP służy jedynie PiS - mówił. Jak twierdzi, po zmianie władzy media publiczne czeka gruntowna zmiana: - Wiemy, jak powinno wyglądać dobre dziennikarstwo, gdzie możemy wyrażać opinie swobodnie. Takich miejsc jest wiele. Dworak podkreślał, że nadzorująca media publiczne "Radia Mediów Narodowych to farsa instytucji". - KRRiT to podobny poziom, czyli instytucji, która służy Prawu i Sprawiedliwości - dodawał Dworak.