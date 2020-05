Bydgoszcz. Sędzia oskarżany o gwałt. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Jeden z bydgoskich sędziów miał dopuścić się gwałtu wobec sędzi, z którą wcześniej łączyły go relacje prywatne. Do przestępstwa miało dojść w czerwcu 2019 roku. Chodzi o pracowników z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. O sprawie jako pierwszy informował portal TVP Bydgoszcz.

Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję, by uchylić immunitet sędziemu Jakubowi K. oraz wydać zgodę na zatrzymanie mężczyzny i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Tak powiedział w rozmowie z PAP rzecznik Izby Piotr Flakowski. Zaznaczył również, że postanowienie jest nieprawomocne. Dopiero, gdy dojdzie do jego uprawomocnienia, prokurator będzie mógł postawić zarzuty Jakubowi K.