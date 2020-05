Sąd Najwyższy. Prof. Włodzimierz Wróbel o wyborze prezesa. "Łup polityczny"

Prof. Wróbel był pytany o ten wybór na antenie TVN24. - Jeśli pierwszego prezesa powołuje się ze złamaniem procedur, to ta instytucja staje się politycznym łupem - stwierdził sędzia, wskazując na to, że Zgromadzenie Ogólne SN nie podjęło uchwały, dotyczącej przekazania prezydentowi listy kandydatów. Nie ma też jeszcze protokołu z posiedzenia Zgromadzenia. - Procedura musi zostać zakończona. Nawet jakby prezydent miał ochotę mnie powołać, to też by nie mógł - dodał prof. Wróbel.