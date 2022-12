Butla z gazem eksplodowała w pobliżu stacji metra w Kijowie. Przerażające nagranie

Władze Ukrainy zaapelowały do mieszkańców, by przestrzegały zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z butli gazowych, aby uniknąć negatywnych, a czasem nawet tragicznych konsekwencji. Część osób nie zwraca uwagi na to, że jeśli butla zostanie wypełniona po brzegi w niskich temperaturach, a następnie przeniesiona zostanie do ciepłego pomieszczenia, może po prostu wybuchnąć.