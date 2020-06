Burzliwy przebieg dyskusji w studio. Michał Dworczyk o "manipulacji" i "mijaniu się z prawdą"

Starcie Michała Dworczyka z Moniką Olejnik

Dworczyk odniósł się również do propozycji MSWiA ws. wozów strażackich, które trafią do gmin z największą frekwencją. Na sugestię Olejnik, że to "przekupstwo polityczne" stwierdził, że "nie warto atakować za każdym razem rządu czy prezydenta". Z kolei na uwagę, czy to nie jest "kpina z demokracji" polityk odpowiedział prowadzącej rozmowę, że "dużo w niej złych emocji".