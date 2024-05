Burzliwe wystąpienie Kaczyńskiego. "Wysoce niestosowne"

Po decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński straszy, że "opcja europejska" chce zniszczyć religię i zmienić ludzi w zwierzęta. - Jako człowiek Lewicy uważam, że miejsce krzyża jest w kościele. Mówię to z szacunkiem. Tak samo nie uważam, że krzyże powinny wisieć w szkołach. Uważam, że obecność krzyży w szkołach i urzędach jest niepotrzebna - komentował w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. - Szanuję każdą religię, ale to, co robi pan Kaczyński, czyli wciąganie religii i polskiego Kościoła do walki politycznej, szkodzi religii. Uważam, że każdy ma prawo do wyznania i wiary, ale też by być ateistą. To prywatna osobista sprawa. Kościół ten czy inny powinien być pod ochroną państwa, ale nie powinien angażować się w politykę tak, jak ma to obecnie miejsce w Polsce. Pan Jarosław Kaczyński kościół katolicki, który ma ogromną siłę przekonywania Polek i Polaków, wykorzystuje do niecnych celów politycznych polegających na usiłowaniu powrotu do władzy i wygraniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Uważam to za wysoce niestosowne - dodał.

