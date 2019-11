WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze pis + 2 sejmtrybunał konsytucyjny oprac. Piotr Białczyk 35 min. temu Burzliwe posiedzenie Sejmu. Opozycja przeciwko nominatom PiS do TK - Jeśli lojalność partyjna wam nie pozwala się sprzeciwić wobec kandydatury Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego, to chociaż się wstrzymajcie... Rozwiń Pani marszałek Wysoka izbo Gdybyśc … Rozwiń Transkrypcja: Pani marszałek Wysoka izbo Gdybyście Zapytali proboszcza z tylawy a właściwie pedofila z tylawy Czy by poparł kandydaturę pana Stanisława Piotrowicza na sędziego trybunału konstytucyjnego Gotowka Stanisław Piotr Umniejsza w swoich wypowiedziach pedofilskie czy Żadne Temu człowiekowi takie słowa po prostu by nie przeszło przez Imię Jego pozy Czy funkcję którą pełni bo nic Po prostu nie Czy ktokolwiek 2 czy ktokolwiek z was o Westerplatte i Dotykanie miejsc intymnych kilkuletnich dziewczynek nazwał to bioenergoterapia Ktokolwiek Czy ktokolwiek 2 wysłałby stojące Moją w Na kolana Pedofil Proboszcza z Cokolwiek Wyborcy dali Stanisławowi Piotrowicz czerwonaka I Zastanówcie się teraz czy wy na to Teraz dać zielone Temu człowiekowi który Zezwolenie w swoich wypowiedziach do czynów Pet Mu dać zielone światło Zachowanie Zachowanie Piotrowicza Pikuje jego kandydaturę Do Trybunału Konstytucyjnego Osoba która w pewien sposób usprawiedliwia Księdza który później został skazany za pedofilie który Dotykanie miejsc intymnych kilkuletnich dziewczyn Bioenergoterapia powinna Taka osoba powinna Rzucane pożarna Życia publicznego Piotrowicza wysyłacie do Trybunału Przecież to się nie mieści w Czy pan Piotr Gdyby Ksiądz molestował jego co Albo w To nazwał Bioenergoterapia Taniec Nigdy nie dostał Księdza nazwa Bytom Dzieci to się nie mieści w głowie Odznaczenia Piotrowicza taniego służbę komunistycznej prokuraturze nie będę Do od To wiecie To jest głosowanie nie tylko za kandydatura Zastanówcie się i Rozważcie to we własnych Jak to jest dla was Martyna Czy może zwykła ludzka przyzwoitość Dlatego Na koniec chciałabym do was złapał Jeżeli ta lojalność partyjna nie pozwoliłam Przeciwko My będziemy głosować Będziemy głos Przeciw pedofili Przeciw Stanu wojennego Przeciw Stanisławowi Piotrowicz Będziemy głosować za uczciwością sprawiedliwością przez panią