Burze z gradem w 10 województwach. IMGW wydało ostrzeżenia

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty na tym obszarze obowiązują w poniedziałek od ok. godz. 12 do ok. godz. 18.