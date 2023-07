Polska stolica upałów. Tam było najcieplej

- Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie w burzach może spaść grad. Burze stopniowo będą przemieszczały się z zachodu na wschód kraju. Suma opadów w burzach wyniesie od 20 do 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od około 28 stopni na krańcach zachodnich i na Podhalu, około 34 w centrum i na Podlasiu, do 35 na południu. Nieco chłodniej będzie nad morzem, około 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tylko w czasie burz porywy mogą osiągać do 80 km/h - powiedziała Dorota Pacocha.