Termometry wystrzelą. Żar w niedzielę nie odpuści

Upalna niedziela w Polsce. IMGW ostrzega przed groźnymi burzami

- Rano jeszcze będzie zachmurzenie małe, które w ciągu dnia od zachodu będzie wzrastać do dużego. Od zachodu na wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny ze strefą opadów i burz, w czasie których może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h - ostrzegała Śmigrocka.