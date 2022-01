Burze śnieżne i porywisty wiatr. "Mamy po prostu powrót zimy"

Niż Ida przyniósł w Polsce bardzo obfite opady śniegu. O tym jak będzie oddziaływał na pogodę w naszym kraju w najbliższych dniach rozmawialiśmy z prof. Mariuszem Figurskim z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wskazał, że w raz z nadejściem niżu do Polski zaczęło napływać wilgotne i chłodne powietrze. - Przyniesie to ponowny wzrost prędkości porywów wiatru, szczególnie z kierunku północnego i zachodniego. Na wybrzeżu w tym czasie i miejscami w północnej części Polski porywy mogą wzrastać do 100 km/h. Jednocześnie towarzyszyć będą temu intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 8 centymetrów na północy kraju oraz zawieje i zamiecie śnieżne - powiedział. Ekspert dodał, że lokalnie wystąpić mogą nawet burze śnieżne. Prof. Figurski powiedział również, czego możemy się spodziewać po przejściu śnieżyc. - Po przejściu tego frontu zacznie napływać do Polski zimne powietrze arktyczne, które pozostanie z nami przez najbliższy tydzień, czyli po prostu wraca zima - stwierdził.