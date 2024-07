Burza ws. wyboru marszałka w Małopolsce. "Buntownicy" krytycznie o Terleckim

Przesłanie miało brzmieć: "Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w Polsce, ale wygrało w Małopolsce. Potrzebujemy iskry, żeby się odbić i wrócić do rządzenia w kraju. Iskra ma pójść właśnie z Małopolski. Dlatego kandydatem na marszałka jest Łukasz Kmita. Koniec kropka. Temat nie podlega dyskusji. To jest decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego". - Brakowało tylko na końcu słowa "wykonać". No nie można tak traktować ludzi - dodaje.