Walka o sejmik Małopolski. Buntownicy dali PiS sygnał

Opozycja wystawi swojego kandydata

W rozgrywce o marszałka bierze udział także opozycja. W poniedziałek kandydat PSL Krzysztof Jan Klęczar otarł się o to stanowisko, zyskując 19 głosów. A to by oznaczało, że głos oddał na niego ktoś z PiS. W województwie oraz w centralach partii huczą plotki o tym, że część radnych PiS może przejść na stronę KO i Trzeciej Drogi.