Burza wokół zatrzymania Jakuba A. Adam Bodnar po raz kolejny zabrał głos

"Godności człowieka broniłem i będę bronił bez względu na okoliczności - czytamy w oświadczeniu Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zabrał głos ws. Jakuba A.

Bodnar podziękował w komunikacie tym, którzy "w praktyce respektują prawo do godności i ze zrozumieniem podeszli do stanowiska Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w związku z zatrzymaniem i traktowaniem mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach".

"Nie może jednak być zgody na niegodne traktowanie człowieka. Na nadużywanie środków represyjnych, poniżanie, demonstrowanie siły i przemocy aparatu państwa w stosunku do jednostki. A zwłaszcza na budowanie atmosfery linczu przez organy i przedstawicieli władz, które powołane zostały do ochrony praw i godności obywateli. Wszystkich obywateli" - przekonuje Adam Bodnar w piśmie.

Po drugie, według RPO doszło do "próby włączenia sprawy zabójstwa i sposobu zatrzymania podejrzanego do kampanii wyborczej". "Wprawdzie formalnie kampania się jeszcze nie zaczęła, ale część osób na scenie publicznej nawet nie ukrywa, że sprawa interesuje ich tylko z tego punktu widzenia" - czytamy w oświadczeniu.

Na koniec Adam Bodnar odniósł się do reakcji mediów publicznych, którzy - jego zdaniem - "próbują do sporu wokół oświadczenia włączyć moje sprawy rodzinne". Chodzi o pytania o 14-letniego syna Bodnara, który ma być zamieszany w rozbój. "Odbieram to to jako wyraz złej woli i przekroczenie standardów etycznych" - ocenił rzecznik.