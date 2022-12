Burza wokół "zaproszeń" od wojska. To stanowisko daje do myślenia

Nieco inne podejście Polacy mają do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Na pytanie "Czy należy w Polsce przywrócić powszechny pobór do zasadniczej służby wojskowej i powoływać do wojska osoby zdolne do takiej służby" twierdząco odpowiedziało tylko 32,9 procent ankietowanych (23,2 procent zaznaczyło opcję "zdecydowanie tak", a 9,7 proc. - "raczej tak").