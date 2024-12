Burza wokół Wieczorka. PiS chce uderzyć w ministra

Poseł Zbigniew Bogucki zapowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra nauki Dariusza Wieczorka. To konsekwencja serii publikacji WP na jego temat. - Gdyby premier działał tak, jak powinien działać, to minister Dariusz Wieczorek, po tej serii kompromitacji związanych z jego osobą, już dawno zostałby odwołany - oświadczył Bogucki. Według niego, Wieczorek nie skorzystał z okazji, by wyjaśnić doniesienia na swój temat. Poseł dziwił się, że Wieczorek do tej pory "honorowo nie podał się do dymisji". Bogucki przypomniał też poniedziałkowy wpis Donalda Tuska, w którym premier stwierdził, że "czas na decyzje ws. ministra Dariusza Wieczorka". Mimo to, minister wciąż pozostaje na swoim stanowisku. - Ten wpis Donalda Tuska wydawał się wczoraj taki bardzo kierunkowy, przesądzający o sprawie. To też pokazuje, że Tusk chyba jednak nie jest taki omnipotentny - ocenił Bogucki. Jak ustalili Paweł Figurski i Patryk Słowik, szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała ministra nauki Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni. Kobieta chciała pozostać anonimowa. Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało Gabrielę Fostiak, że nie przysługuje jej status sygnalistki, bo sprawa wykracza poza zakres unijnej dyrektywy o sygnalistach. Wirtualna Polska ujawniła również, że Wieczorek nie wpisał do oświadczenia majątkowego dwuhektarowej działki oraz garażu.

