Burza wokół tupolewa. "Pocięto go piłami"

Antoni Macierewicz zapowiedział w czwartek, że pozwie do sądu Cezarego Tomczyka. Wiceszef MON powiedział, że samolot Tu-154M nr 102 został zniszczony przed podkomisję smoleńską. Z kolei Macierewicz twierdzi, że odpowiada za to rząd PO-PSL. Tu-154M nr 102 to bliźniak samolotu, który rozbił się w katastrofie smoleńskiej.