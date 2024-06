Burza wokół posłanki Matysiak. Jakubiak: To zwykłe szaleństwo

Posłanka Lewicy Paulina Matysiak została zawieszona w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy. Zarząd partii Razem skierował wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie wobec niej procedury dyscyplinarnej. To efekt ogłoszenia współpracy z posłem PiS Marcinem Horałą w nowo powstającym stowarzyszeniu "Tak dla Rozwoju". - Jak pan skomentuje wywołaną tą informacją burzę? - z takim pytaniem Michał Wróblewski zwrócił się do gościa programu "Tłit", posła Marka Jakubiaka z Kukiz'15. - To, co się dzieje wokół pani poseł Matysiak, to jest jakieś zwykłe szaleństwo - odparł gość programu "Tłit". - Pani poseł kilkakrotnie mówiła, że polityka, to jest działanie dla dobra wspólnego. To jest definicja prawdziwej polityki. My w Sejmie nie spotykamy się po to, żeby aktorzyć z trybuny, tylko po to, żeby budować naszą Polskę, żeby działać dla dobra wspólnego - dodał. Poseł Kukiz'15 stwierdził, że jego zdaniem, Sejm zmienił się na gorsze, w "XVIII kadencji był zupełnie inny". - Jeśli najlepszy specjalista od CPK, człowiek, który tam siedział, zna każdy zakręt w tym projekcie, mówię o Marcinie Horale, spotyka się z panią poseł Matysiak i chcą zbudować lobbing na rzecz gigantycznej inwestycji, która ma wpływ na bezpieczeństwo, na komunikację, ma wpływ na gospodarkę, ma wpływ na Polskę, to, przepraszam, to źle? - zastanawia się poseł Marek Jakubiak.

