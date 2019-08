Burza wokół list poparcia kandydatów do KRS. CIS przedstawia argument

Kancelaria Sejmu nie wykonuje wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego? CIS zwraca uwagę na pewien przepis i przekonuje, że działania są podejmowane według procedur wykonywania orzeczeń sądowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia danych osobowych sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS. Urząd chce najpierw wyjaśnić sprawę. Ujawnienie nazwisk sędziów natomiast nakazał sąd.

"Rozpoczęcie biegu terminu do załatwienia sprawy przez organ administracji liczy się od dnia doręczenia organowi przez sąd akt sprawy. Do chwili obecnej, czyli do 1 sierpnia 2019 r., Kancelaria Sejmu nie otrzymała z sądu wymaganych wyżej wskazanym przepisem dokumentów. Oznacza to, że termin na ponowne rozpatrzenie sprawy nie rozpoczął jeszcze biegu" - oświadczyło CIS.