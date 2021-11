Burza wokół Kowalskiego. Poseł Solidarnej Polski zabrał głos

Nie milkną echa oburzenia Janusza Kowalskiego związanego z wypowiedzią prof. Andrzeja Horbana. Przypomnijmy, że lekarz zapytany o to, czy "otwiera mu się nóż w kieszeni, kiedy widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci" przyznał, że "gdyby umiał posługiwać się tym nożem, to pewnie by się nim posłużył".