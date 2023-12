Burza wokół "gówniarza". "Prezes upada bardzo brzydko"

Gorąco w sieci

Na słowa Jarosława Kaczyńskiego zwrócił uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, zdaniem którego "prezes upada bardzo brzydko". Przywołał nie tylko zwrot "gówniarzu" do przypadkowego człowieka. Wspomniał o tym, że prezes PiS zwrócił się do niego per "chłopcze". "Jest zdolny do wszystkiego, a nic już nie może" - kończy swój komentarz Zembaczyński.