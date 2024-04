Burza wokół aborcji w Sejmie. "Trudno kogoś przekonywać"

W czwartek w Sejmie debatowano nad czterema projektami ws. aborcji. W piątek odbędzie się głosowanie nad ich dalszymi losami. - Mam pewność co ja zrobię i co zrobi nasz klub. Trudno mi mówić za wszystkich. Te sprawy były przedmiotem rozmów w parlamencie. Mam świadomość, że umowa koalicyjna nie obejmuje tej sprawy. Wola społeczna, wyrażona sondażami i protestami po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej, wydał skandaliczną decyzję, jest odczuwana przez posłów i posłanki demokratycznej większości. Dziś decydujemy o skierowaniu do dalszej pracy. Nie jest to głosowanie w sprawie - mówił w programie "Tłit" Tomasz Siemoniak, poseł Koalicji Obywatelskiej i minister koordynator służb specjalnych. - Trudno kogoś przekonywać, bo to sprawa światopoglądu, sumienia. Patrząc politycznie na sprawę trzeba wziąć pod uwagę to, jak opinia publiczna do tego podchodzi, jak fatalne skutki miało to, co zrobiła Julia Przyłębska. PiS nie miało odwagi przepuścić tego przez parlament - dodał.

Rozwiń