Burza po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk: dla mnie to kompletnie niezrozumiałe

Premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej uderzał w opozycję. - To jest niegodne premiera, to jest niegodne człowieka - skomentował szef PO Borys Budka. Co na to szef KPRM Michał Dworczyk? - Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, co pan przewodniczący Budka mówi, dlatego że premier powiedział prawdę - mówił w programie "Tłit". - Nie mogę się zgodzić z tezą, że premier Mateusz Morawiecki podgrzewa temperaturę sporu politycznego. Wielokrotnie spotykał się w różnych ważnych z punktu widzenia Polski sprawach z opozycją, starając się zawsze merytorycznie dyskutować nawet z niezbyt wyszukanymi tezami prezentowanymi na takich spotkaniach Jest pewna granica, po której trzeba sobie jasno powiedzieć: dosyć, tak być nie powinno - kontynuował Dworczyk. I podsumował: "To apel do opozycji, abyśmy w tej trudnej sytuacji zjednoczyli się ponad podziałami i skupili się na walce z pandemią, a nie na atakach politycznych, które często mają cyniczny charakter".

