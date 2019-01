Burza po wpisie Stanisława Janeckiego. "Miliony w trumnie Adamowicza"

Prawicowy publicysta Stanisław Janecki wywołał ogromne kontrowersje komentarzem nt. zbiórki do wirtualnej puszki Pawła Adamowicza. Janecki we wpisie zarzucił m.in. wykorzystywanie śmierci prezydenta Gdańska do celów politycznych.

Stanisław Janecki wywołał lawinę komentarzy (PAP)

"W trumnie już 11 mln, a teraz kurs na europarlament. Żałoba w rozkwicie" - napisał na Twitterze Janecki.

Wpis publicysty spotkał się z ostrą reakcją internautów. Wzburzeni użytkownicy Twittera pisali, że Janecki "przekroczył wszelkie granice" i dawali upust swoim emocjom, kierując pod jego adresem rozmaite inwektywy. Podkreślali również, że pieniądze nie trafią do "trumny" Adamowicza, ale zostaną wydane na sprzęt ratujący życie. Głos w dyskusji pod kontrowersyjnym postem zabrał m.in. poseł PO Michał Szczerba. "Odrażające" - napisał.

Mocno Janeckiemu odciął się również o. Grzegorz Kramer. Duchowny zaapelował, aby publicysta okazał więcej szacunku ofiarodawcom, którzy wsparli zbiórkę do wirtualnej puszki prezydenta Adamowicza.

"Czy Pan mnie - ofiarodawcę może przestać obrażać? Czy na serio nie może Pan uszanować tyle tysięcy ludzi? Co Panu daje taki obraźliwy tekst? Satysfakcję? Miejsce w niebie? Proszę nie obrażać ludzi" - napisał.

Ostatecznie licznik internetowej zbiórki zatrzymał się na 15 mln 990 tys. 711 zł, a akcję wsparło ponad ćwierć miliona internautów. Zgromadzone środki zostaną spożytkowane na potrzeby gdańskiego szpitala św. Wojciecha. Wobec tak ogromnego zainteresowania i zebranej sumy, wsparcie uzyskają także wszystkie szpitale pediatryczne na terenie woj. pomorskiego.

