Burza po wpisie rzeczniczki PiS. Cięta riposta Petru

- Pani Mazurek nie traktowałbym poważnie, dlatego że zawsze ma takie bardzo agresywne wypowiedzi, a potem się czasami okazuje, że zbyt daleko idące - oznajmił Ryszard Petru. To reakcja na wpis rzeczniczki PiS, która oznajmiła, że "ma dość oskarżania Polski i Polaków o niemieckie zbrodnie".

Petru zwrócił uwagę, że sprawa jest "delikatna". - Polacy nie mogą pozwolić na to, żeby używane były gdziekolwiek sformułowanie "polskie obozy śmierci", ale ta ustawa jest tak skonstruowana, że Izrael - jak rozumiem - ma do nas pretensje, że piętnowane mają być zbrodnie, a zbrodnie są szerszym pojęciem niż wyłącznie obozy śmierci. Wynika to z tego, że polska dyplomacja nie przyłożyła się wystarczająco albo PiS nie zna się wystarczająco, nie wyczuwa takich subtelności do sformułowań zawartych w tej ustawie - mówił. Jak dodał, on sam wstrzymał się od głosu, bo uważa, że przepisy można było sformułować inaczej.