Burza po wpisie Pawłowicz. Sędzia TK zabrała głos po fali krytyki

Przypomnijmy: Krystyna Pawłowicz publicznie skrytykowała dyrekcję podwarszawskiej szkoły za to, że ta "zobowiązała" innych nauczycieli do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które "widnieje w aktach". Jednocześnie sędzia TK ujawniła dane.