"Nie mamy na nią wpływu". Politycy klubu PiS odcinają się od wpisu Krystyny Pawłowicz

- Złożymy zawiadomienie do prokuratury w związku z tym, co robi Krystyna Pawłowicz. Ona świadomie naraziła 10-letnie dziecko na niebezpieczeństwo - zapowiada szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poseł Cezary Tomczyk.

Kontrowersyjny wpis Krystyny Pawłowicz. PiS: "Nie mamy na nią wpływu"

Co na ten temat sądzą politycy koalicji rządzącej? Zdania są podzielone, jednak każdy z rozmówców dostrzega, że styl wypowiedzi Krystyny Pawłowicz nie licuje z powagą urzędu, który sprawuje.

Krystyna Pawłowicz w ogniu krytyki. Polityk Porozumienia mówi o "ataku na dziecko"

Jak zauważa rozmówca WP: - Pani profesor Pawłowicz jest wybitnym prawnikiem, wybranym na zaszczytną funkcję sędziego TK i aktywność internetowa prowadzona w tym stylu nie dość, że utrudnia rzetelną debatę o problemie, to dodatkowo, w mojej opinii, niestety nie licuje z powagą urzędu, który sprawuje.

Co na to PiS? Przedstawiciele partii rządzącej unikają oficjalnych komentarzy w tej sprawie. Jeden z ważnych polityków partii Jarosława Kaczyńskiego - chcący zachować anonimowość ("proszę mnie nie łączyć z tym piekiełkiem") - powiedział nam jedynie, że "PiS nie ma żadnego wpływu na aktywność pani Krystyny Pawłowicz w social mediach".

Czy Krystyna Pawłowicz powinna przeprosić? "Z pytaniami w tej sprawie proszę zwrócić się do biura prasowego TK" - usłyszeliśmy.

Krystyna Pawłowicz "naraża dziecko na nękanie"? Burza w sieci

Przypomnijmy: "Dyrektorka Szkoły Samorządowej (tu Krystyna Pawłowicz podała dane szkoły - red.) doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, aby zwracali się do 10-letniego ucznia, chłopca, per… (tu padło imię żeńskie - przyp. red.), jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono" - napisała we wtorek Krystyna Pawłowicz.