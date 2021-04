Wpis Krystyny Pawłowicz. Jest reakcja Rzecznika Praw Dziecka

"Dyrektorka Szkoły Samorządowej (tu Krystyna Pawłowicz podała dane szkoły - red.) doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, aby zwracali się do 10-letniego ucznia, chłopca, per Agnieszka, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono" - napisała Pawłowicz.

Burmistrz Podkowy Leśnej: staraliśmy się uniknąć rozgłosu

"Diagnozowanie transseksualizmu u dziesięciolatka to grubo za wcześnie, zmienianie sposobu zwracania się do dziecka w szkole to błąd. Ale ujawnianie i szkoły i imienia dziecka to przekroczenie wszelkich norm i prawnych i moralnych. Cel nie uświęca środków. To podstawy moralności" - napisał Tomasz Terlikowski.