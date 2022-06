Burza po wpisie Barbary Nowak. Rzecznik rządu reaguje

Małopolska kurator oświaty Barbary Nowak zabrała głos ws. prowadzonego przez siostry prezentki DPS dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w Jordanowie. Koszmar jego podopiecznych opisali w swoim reportażu dziennikarze WP Dariusz Faron i Szymon Jadczak. "Zbyt łatwo feruje się wyroki jeszcze przed uzyskaniem pełnej wiedzy o faktach" - stwierdziła Nowak. Do jej słów odniósł się w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. - Nie rozumiem tego wpisu, ale nie mam też większej wiedzy, na jakiej podstawie pani kurator taki wpis stworzyła - skomentował. Minister wyraził ubolewanie, że nie jest to pierwszy tego typu wpis małopolskiej kurator. - Jestem bardzo krytyczny wobec tego, w jaki sposób komunikuje się pani kurator na zewnątrz, bo nieraz się tłumaczę z tego powodu. Te dwuznaczności są niepotrzebne - oznajmił. W ocenie rzecznika rządu wyniki kontroli ws. tego, co się działo w DPS w Jordanowie, możliwe są jeszcze w tym miesiącu.