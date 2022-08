Burza po weselu wiceministra. Kempa broni go w kuriozalny sposób

Borys Budka zapowiedział zawiadomienie do CBA. - Zdecydowaliśmy się jako KO złożyć wniosek do CBA o zbadanie oświadczeń majątkowych wiceministra rolnictwa i sprawdzenie tego, czy i w jaki sposób mógł sfinansować taką imprezę. W jaki sposób doszło do sytuacji, że urzędnik państwowy staje się elementem reklamy komercyjnej, staje się człowiekiem, który nie pierwszy raz firmuje tego typu przedsięwzięcie - powiedział.