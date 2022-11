Burza po tweecie Ziobry. Ekspert: on walczy o przetrwanie

W Święto Niepodległości minister sprawiedliwości znów zaatakował Unię Europejską i Niemcy. Tweet Zbigniewa Ziobry, w którym polityk nawiązał do słów Jana Pawła II, wywołał burzę. - Ziobro walczy w Zjednoczonej Prawicy o przetrwanie. Takimi wypowiedziami próbuje podbić stawkę i sygnalizować, że jeśli Jarosław Kaczyński nie weźmie go na listy wyborcze, to będzie próbował w różny sposób osłabiać PiS - mówi Wirtualnej Polsce prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.