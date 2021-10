Burza po słowach premiera. Rzecznik rządu tłumaczy: To hiperbola

- To jest typowa sytuacja, kiedy używa się hiperboli. To zabieg stosowany w różnych sytuacjach - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller, komentując głośną wypowiedź Mateusza Morawieckiego. W wywiadzie dla "Financial Times" premier stwierdził, że wstrzymanie przez UE wypłat dla Polski byłoby "trzecią wojną światową".