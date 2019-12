Burza po słowach Donalda Tuska. Bronisław Komorowski: ja nie używam takich określeń

A w takim razie skoro mówimy o takim przekraczaniu granic jak on się podoba ukute przez Donalda Tuska powiedzenie zamiast Wypierdol Jadę panna w polityce wiele rzeczy mi się podoba mniej więcej albo w ogóle mi się nie podoba Ja nie używam tak tego rodzaju określił bo bo po co No wystarczy Sytuacja wystarczająca Dramatyczny Ale ja rozumiem osoby które z czasem Nie wytrzymują I co Sposób bardzo dosadny i taki jednoznaczny Określić swój stosunek do rzeczywistości także też rzeczywistości polityczny To jest kwestia gustu Myślę że kwestii wielu ludzi takiej twardych słów Gdzieś z pogranicza jakiegoś Lepszego czy gorsze Gostyń Po prostu akceptuje i lubi ja ich nie