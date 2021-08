Burza po słowach bp. Długosza. Jest zapowiedź "stanowczej reakcji"

To nie wszystko. Głos zabrał również ks. Piotr Studnicki. "Nie ma i nie może być zgody na takie słowa! Delegat KEP (Konferencji Episkopatu Polski - przyp. red.) ds. ochrony dzieci i młodzieży przygotowuje list do biskupa Antoniego Długosz. Po jego wysłaniu opublikuję komunikat w tej sprawie" - czytamy na Twitterze we wpisie kierownika Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.