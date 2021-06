Burza po słowach Adama Niedzielskiego. Bartosz Arłukowicz komentuje

- Gdy jadę do pracy po Nowym Świecie, to nie widzę upadających restauracji - powiedział w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia skomentował w ten sposób kwestię wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek epidemii koronawirusa. Co na to były minister zdrowia, europoseł Bartosz Arłukowicz (PO)? Jak mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, "oburzył go cytat z Niedzielskiego". - To arogancja władzy, oderwanie od rzeczywistości. Sam fakt, że minister opisuje rzeczywistość zza zaciemnionej szyby rządowej limuzyny jest przekłamaniem rzeczywistości - komentował. - Napisałem wczoraj tweeta do ministra Niedzielskiego zaraz po tym, kiedy ta informacja się pojawiła, żeby po prostu przyjechał do ludzi - do Bornego Sulinowa, do Darłowa, zobaczył, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, jak wyglądają zamknięte restauracje, jak wyglądają ludzie, którzy stracili pracowników. Ci ludzie tutaj są, oni są realni, z nimi trzeba rozmawiać. Kiedy oni czytają tego typu komunikaty, są bardzo oburzeni tym, że rząd w taki sposób podchodzi do ich problemów - podkreślił Arłukowicz.