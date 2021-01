Burza po przemówieniu Kaczyńskiego w kościele. Giertych pisze do abp. Gądeckiego

Roman Giertych zdecydował się napisać list do abp. Stanisława Gądeckiego. Mecenas opublikował treść za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Wystąpienie to oraz zgoda władz kościelnych na obrzydliwą propagandę partyjną, uprawianą od ołtarza przez szefa partii politycznej, stanowi przekroczenie kolejnej bariery serwilizmu wobec rządzących" - można przeczytać w liście do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. "Brak reakcji na takie zachowanie to zbrodnia" - dodał mecenas.