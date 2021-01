Burza po materiale WP o Zbigniewie Ziobrze. Komentarz Rafała Trzaskowskiego

Szef KPRM Michał Dworczyk tłumaczył we wtorek w programie "Tłit", dlaczego prokuratorzy znaleźli się w 1. grupie szczepień na koronawirusa. Zapytany, czy prokurator generalny Zbigniew Ziobro również znajdzie się w 1. grupie, przyznał, że nie wie. Wypowiedź wywołała lawinę reakcji. Sprawę komentował w programie "Tłit" następnego dnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Mam wątpliwości, czy na pewno jest tak, że prokuratorzy powinni być w tej 1. grupie. Czy nie jest to standard, że najpierw powinni być zaszczepieni seniorzy, osoby z poważnymi chorobami współistniejącymi. Wydaje mi się, że takie jest rozumienie większości z nas - przekonywał. - My jako samorządowcy postulujemy, żeby w 1. grupie, jeżeli są szczepione służby mundurowe, byli również strażnicy miejscy. Skoro szczepimy policjantów, to również strażników, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem - dodał Trzaskowski. - Widać, że minister Ziobro za wszelką cenę chce udowodnić, że jest bardzo ważny w tym rządzie. To nabrało takiego symbolicznego wymiaru, pewnej przepychanki w ramach rządu, kto jest ważniejszy - podsumował.

