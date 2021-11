Burza po materiale "Wiadomości". Mocny komentarz Gowina

Sobotni materiał "Wiadomości" TVP, mówiący o problemach uchodźstwa w Szwecji, zilustrowano nagraniem strzelaniny w Sztokholmie. Szybko okazało się, że to ujęcia z fabularnego serialu wyprodukowanego dla Netflixa. Na TVP wylała się fala krytyki. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes Porozumienia Jarosław Gowin. - To jest skrajny przykład tępej propagandy. Ona na pewno częściowo działa, ale jeśli ktoś jest świadom, że to jest manipulacja, nie wyobrażam sobie, by mógł to akceptować - stwierdził Gowin. Prezes Porozumienia odniósł się również do projektu ustawy o obronie ojczyzny. - Jest za wcześnie, żeby go oceniać, dlatego że tego projektu nie ma - poznaliśmy kierunkowe założenia. Każdy z nas chciałby, żeby polska armia była jak najsilniejsza - oznajmił. - Jeśli coś mnie niepokoi, to po pierwsze wyliczenia finansowe, projekcja finansowa. Jarosław Kaczyński mówi o podwojeniu nakładów na armię - to ma być kolejny dług zaciągany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Druga rzecz, która mnie niepokoi, to ton zaufania do NATO - wskazał Gowin.