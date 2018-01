Burza po materiale o nazistach. Winnicki broni swojego asystenta

Nie milkną echa reportażu TVN24 o polskich neonazistach. Sprawę skomentował prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Zamieszanie wokół publikacji nazwał "paranoją". Wziął także w obronę członka "Dumy i Nowoczesności", swojego asystenta, Jacka Lanusznego.

Prezes Ruchu Narodowego odniósł się do oskarżeń wobec Jacka Lanusznego, jednego z działaczy zaangażowanych w działalność ruchu, który należał do stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność".

Dziennikarz śledczy Bertold Kittel opublikował na Twitterze zrzut ekranu, na którym widać komentarz, jaki miał umieścić Lanuszny pod swoim zdjęciem z karabinem na Facebooku. Jeden z internautów napisał pod fotografią: "Faszysta i do tego z karabinem". Lanuszny odpisał: "Faszyzm ok".

- Mój asystent nie brał udziału w tych wydarzeniach - zapewnił Winnicki. Ocenił też, że szum wokół reportażu jest przesadzony. - Jasne, jest psychol, trzeba iść do psychiatry i do prokuratury, ale nie wolno robić takiej sytuacji, że teraz my sami, jako Polacy, nakręcamy taką awanturę, że wychodzi, że Polska jest krajem nazistów, przecież to jest absurdalne - tłumaczył w Polsat News.