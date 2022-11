Burza po eskorcie piłkarzy przez F-16. Gen. Rajchel: Nietrafiony zabieg PR-owy

Wojskowe F-16 eskortowały samolot z piłkarską reprezentacją Polski, lecącą na mistrzostwa świata w Katarze. Internet podzielił się na tych, którym ten gest bardzo się podobał i na tych, którzy uważają, że nie był to dobry pomysł. - Mają teraz bardzo dużo okazji do tego, by to zrobić. Niekoniecznie w takiej chwili. Nie trzeba robić takich demonstracyjnych przelotów - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. bryg. (rez.) pil. dr hab. Jan Rajchel, pilot wojskowy klasy mistrzowskiej.