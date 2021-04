Burza po artykule WP o locie z Andrzejem Dudą. Komentarz rzecznika rządu Piotra Müllera

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego w sprawie publikacji WP dotyczącej lotu prezydenta Andrzeja Dudy z 2 lipca 2020 roku. Sprawę komentował w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. - Od wyjaśnienia tego, czy doszło do złamania przepisów, czy procedur, powołane są odpowiednie zespoły. Jest grupa, która zajmuje się takimi procedurami w Locie i inne instytucje państwowe. Najlepszym dowodem na to, że nie mamy nic do ukrycia, jest to, że to posiedzenie zostało zwołane - mówił Müller. Jak przekonywał, "jest jasne, że nie istniało żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów czy kogokolwiek w pobliżu jeśli chodzi o ten lot". Pytany, czy premier żąda wyjaśnień w sprawie, rzecznik rządu zaznaczył, że "od tego są właściwe instytucje państwowe". - Wiem, że redakcja chciałaby, żeby każdym artykułem WP pan premier się interesował, ale jest wiele spraw w państwie, jak program szczepień, walka z koronawirusem, które wydają się w tej chwili dużo ważniejsze - komentował Müller. - Pan premier ma od tego również wiceministrów. Pan wiceminister Horała zajmuje się sprawami związanymi z nadzorem nad szeroko rozumianym sektorem lotnictwa - zaznaczył. - Nie lekceważymy, sprawdzimy - podsumował Müller.

