Burmistrzowi Łeby puściły nerwy. Pokazał wulgarny gest

Sam burmistrz Łeby określa siebie jako "niezależnego samorządowca". - W sprawie Łeby spotykam się i będę spotykał się z każdym. Za kilka dni mam na przykład spotkanie z senatorem PO Kazimierzem Klejną i panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską. Jeśli gmina Łeba prosi o wsparcie finansowe, to nie robi tego dla mnie, a dla wszystkich mieszkańców, którzy przecież mają różne poglądy polityczne. Prosiłbym, by ludzie to zrozumieli — apeluje samorządowiec w rozmowie z portalem.