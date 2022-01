Burmistrz Londynu idzie na wojnę z kierowcami

Khan chce, aby Londyn był światowym liderem we wprowadzaniu "inteligentnych opłat drogowych", a podróże samochodowe w stolicy zostały zmniejszone o jedną czwartą, aby osiągnąć cel zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku. Burmistrz zwrócił się do TfL (Transport for London) z prośbą o opracowanie systemu, który mógłby naliczać opłaty za przejazdy samochodowe w zależności od przebytej odległości, czasu i lokalizacji. Ze względu na fakt, że technologia obsługująca ten system nie powstanie w najbliższym czasie, rozważono inne opcje, a kierowcy zaczną płacić za zanieczyszczenie środowiska do maja 2024 roku, kiedy kończy się druga kadencja polityka na stanowisku burmistrza Londynu.