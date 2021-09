Burmistrz Budapesztu chce być następcą Victora Orbana. Uderza w polski rząd. "Dzieli społeczeństwo"

Po dwunastu latach rządów Fideszu, po raz pierwszy zwycięstwo Victora Orbana w przyszłorocznych wyborach nie jest już takie pewne. Węgierska opozycja się jednoczy, a na jej czele stoi burmistrz Budapesztu, Gergely Karácsony. - Myślę, że jeśli istnieje ktoś na Węgrzech, kto wie, jak z nim walczyć, to jestem tym jedynym - mówi w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem. Polityk, jak twierdzi, dobrze zna premiera Węgier. - Dla niego to polityka jest siłą i ta siła, władza, jest dla niego wszystkim. Ma manię władzy - przyznaje Karácsony, podkreślając jednocześnie, że Orban stworzył na Węgrzech system podobny do działania mafii. - Zarówno rząd węgierski, jak i polski, dzieli społeczeństwo. To jest rodzaj siania nienawiści - dodaje burmistrz. Jak ocenia rząd w Polsce i co powinna zrobić opozycja w naszych kraju? O tym w rozmowie wideo.