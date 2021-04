Bunt w PO? Zdecydowana reakcja Tomasza Siemoniaka

Borys Budka traci kontrolę nad sytuacją w Platformie Obywatelskiej. Dołujące sondaże i odpływ polityków do partii Szymona Hołowni ośmieliły wewnętrzną opozycję do tego stopnia, że w partii krąży formalny apel wzywający Budkę do ustąpienia ze stanowiska - donosi "Wprost". Według informacji tygodnika zbiórka podpisów pod dokumentem ruszyła już wśród działaczy mazowieckiej PO i sukcesywnie dołączają do niej kolejne regiony. Co na to Tomasz Siemoniak (PO)? - Kompletna bzdura. Dziwię się, że tego rodzaju artykuły są publikowane. Akurat siedziałem razem z Borysem Budką i Andrzejem Halickim w momencie, kiedy dotarła ta informacja. We trzech się uśmialiśmy - komentował w programie "Tłit". - Pewnie gdzieś są źródła i w PO tego rodzaju doniesień. To po prostu nieprawda. Wybraliśmy przewodniczącego ponad rok temu, byłem kontrkandydatem, więc mam szczególny mandat do oceny sytuacji, i uważam, że tego rodzaju gry, tego rodzaju nieprawdziwe fakty, antyfakty, wpuszczane w przestrzeń publiczną, to coś bardzo szkodliwego. Przykro, że coś takiego się dzieje. To nieprawda - dodał Siemoniak.

Rozwiń