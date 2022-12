Bunt w areszcie śledczym. To ćwiczenia służb

Ćwiczenia miały na celu usprawnienie procesu reagowania

Ćwiczenia te miały na celu usprawnienie procesu reagowania na zdarzenie kryzysowe oraz sprawdzenie stopnia przygotowania do wykonywania działań przez służby i instytucje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. To pozwala na wypracowanie procedur skutecznego działania, w przypadku konieczności skierowania sił policyjnych do działań bezpośrednich.