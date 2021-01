Bunt przedsiębiorców. Do górali dołączają kolejni. Wielkopolska się otwiera

Inicjatorzy akcji "Góralskie Veto" zapowiedzieli, że 18 stycznia otwierają swoje interesy. Nie mogą sobie pozwolić na to, by ich restauracje i stoki narciarskie były zamknięte przez kolejne tygodnie. To grozi bankructwem. Dlatego w najbliższy poniedziałek nastąpi otwarcie stoków narciarskich i restauracji na Podhalu .

Teraz dołączają się do nich także przedsiębiorcy z innych regionów Polski. Jak informuje "Głos Wielkopolski", właściciele lokali gastronomicznych z Poznania i Wielkopolski planują otworzyć swoje restauracje - niektórzy już teraz w zmienionej formule, inni zapowiadają, że zrobią to wraz z początkiem lutego.

Przedsiębiorcy różnie podchodzą do tematu. Kawiarnia Jaglana działa już od środy. zamieniła się w przestrzeń coworkingową. Są cztery miejsca do pracy. Klienci mają do dyspozycji drukarkę, skaner. Jedna godzina pracy dla jednej osoby to koszt 15 zł, dwie godziny - 25 zł, a trzy - 45 zł. Wartość pakietu można jednak wykorzystać na usługę cateringową.