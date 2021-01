Góralskie Veto. Ktoś podszywa się pod górali-aktywistów

Ktoś podszywa się pod Góralskie Veto. Prowokacja?

Na facebookowej stronie akcji "Góralskie Veto", której przewodniczy Sebastian Pitoń, pojawił się wpis o tajemnicze wiadomości, rozsyłanej do przedsiębiorców. Górale zastanawiają się, kto jest jej inicjatorem.

"UWAGA! Rozsyłana jest taka wiadomość. Ktoś wie, kto to wymyślił. ? Pytam, bo to prowokacja rozbijająca naszą inicjatywę" - pisze "Góralskie Veto" na Facebooku.

Rozsyłana do przedsiębiorców prowokacyjna wiadomość nawołuje do gromadzenia się pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Chodzi o blokadę wjazdu na skocznie i niewpuszczenie zawodników na obiekt.

Góralskie Veto ostrzega, że to prowokacja

"Witaj Przedsiębiorco. Zapraszam Ciebie i Twoich pracowników oraz Wasze rodziny na pokojowy strajk pod Wielką Krokiew w Zakopanem. Plan jest taki, wychodzimy na ulice pokazać, ilu nas jest i że nie wierzymy już w pomoc Państwa oraz oficjalnie ogłaszamy otwarcie swoich firm. Nie wierzymy już politykom i nie będziemy dłużej czekać na upadek naszych firm. Blokujemy wjazd na skocznie i piątkowe kwalifikacje - nie wpuścimy zawodników na obiekt. Będziemy stać na ulicach Bronisława Czecha i Józefa Piłsudskiego blokując bramy wjazdowe skoczni. Naszym symbolem będą białe ręczniki hotelowe oraz trąby i wuwuzele, żeby wygwizdać Rząd. Zaczynamy w piątek o 14 i będziemy spacerować do godziny 20. Pamiętajcie o pokojowym zachowaniu, nie damy się sprowokować! Zaproszenie pochodzi od górali, ale dotyczy przedsiębiorców z całej Polski. Przekaż tę wiadomość prywatnie znajomym przedsiębiorcom, a w piątek o 10.00 wrzuć powyższą treść na Facebooka, niech cały kraj zobaczy, jak wielu nas jest".

Góralskie Veto. Przedsiębiorcy zapowiedzieli otwarcie biznesów

Inicjatorzy akcji "Góralskie Veto" zapowiedzieli, że 18 stycznia otwierają swoje interesy. Nie mogą sobie pozwolić na to, by ich restauracje i stoki narciarskie były zamknięte przez kolejne tygodnie. To grozi ich bankructwem. Dlatego w najbliższy poniedziałek nastąpi otwarcie stoków narciarskich i restauracji na Podhalu.