Koronawirus. Radosław Fogiel: też czekamy na otwarcie wielu branż

Pandemia koronawirusa wpłynęła na kondycję wielu przedsiębiorstw, niektóre z nich na mocy rozporządzeń musiały zostać czasowo zamknięte. - My również czekamy na otwarcie wielu branż, ale nikt nie przedłuża obostrzeń, bo ma takie widzimisię - mówi Radosław Fogiel z PiS.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Polsat NEWS odniósł się do planów podhalańskich przedsiębiorców. Zapowiedzieli oni, że po 17 stycznia zamierzają otworzyć ponownie hotele, restauracje oraz stoki narciarskie, ponieważ rządowe obostrzenia rujnują ich "wykańczają". Sami górale zapewniają, że zamierzają odwoływać się do "dziedzictwa liberum veto".

- My również czekamy na otwarcie tych branż, ale jedna kwestia musi być jasna. Nikt nie przedłuża obostrzeń, bo ma takie widzimisię (...). Doskonale rozumiem te emocje, ale za naszymi decyzjami stoją ciała konsultacyjne oraz eksperci. My naszymi działaniami chcemy ulżyć przedsiębiorcom stąd tarcze antykryzysowe, a wczoraj premier Gowin ogłosił program wsparcia gmin górskich. Naprawdę robimy co możemy, aby w tych trudnych warunkach pomóc - zapewniał Radosław Fogiel.

Poseł PiS odniósł się także do tempa szczepień, które przez weekend zdecydowanie spadło. - To sytuacja podobna jak z testami na COVID-19. W weekend jest mniejsza liczba zgłoszeń, nie wszystkie placówki chcą wtedy szczepić (...). Można to uznać za przejaw pewnego imposybilizmu. Duża część państwa w ten sposób funkcjonuje, bo Polska po '89 została tak zaprojektowana. I o tym mówił prezes PiS w niedawnym wywiadzie - stwierdził Fogiel.

Wicerzecznik PiS komentował także swój awans w partyjnych strukturach - będzie on kierował biurem partii ds. międzynarodowych. - To oczywiście inny wymiar polityki zagranicznej, bo w formacie międzypartyjnym. To zupełnie inne pola pracy niż na przykład MSZ-u. Czymś innym są kontakty są kontakty międzynarodowe w ramach państwa, a czym innym inne w ramach między partiami. To, że komisja rewizyjna jest w PO nie oznacza ze NIK jest niepotrzebna - skwitował polityk prawicy.

Pytany przez prowadzącego o politykę międzynarodową Fogiel nie potrafił wymienić nazwiska nowego premiera Rumunii. - Jeszcze nie poznałem, kto został mianowany na to stanowisko - przyznał szczerze. Przypomnijmy, że przed dwoma tygodniami został nim Florin Citu z proeuropejskiej centroprawicy.